Itambé recebe a Oficina Proteger, Contar, Brincar e Movimentar

O município de Itambé, na Zona da Mata Norte, recebeu nesta terça-feira (14), as ações da Oficina Proteger, Contar, Brincar e Movimentar, que integra o Programa Criança Agora. O objetivo é dialogar com professores e coordenadores de educação infantil sobre subsídios teóricos e práticos relacionados a crianças de 0 a 5 anos , tendo como ferramenta pedagógica os livros que compõem o acervo do kit do Programa Criança Agora – Fomento à Educação Infantil. A atividade segue as diretrizes do Governo Paulo Câmara.

A Oficina teve, inicialmente, uma apresentação para todo o grupo. Em seguida, aproximadamente 40 profissionais da educação infantil, assistência social e técnicos foram divididos em dois grupos, e realizadas duas oficinas: uma com o tema Contar, Brincar e Movimentar e outra com o tema Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, Identificação e Encaminhamentos. A coordenação é da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ), sob a gestão de Roberto Franca, através da Secretaria Executiva de Políticas Para Criança e Juventude (SEPCJ), dirigida por João Suassuna.