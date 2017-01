Itambé registra 5º homicídio este ano

O corpo de um homem foi localizado sem identificação em um no Bairro da Bela Vista, na periferia do município de Itambé, nesta terça- feira (24). Ele foi alvejado por dois disparos de arma de fogo na cabeça.

Segundo informações de populares a vítima é conhecido na localidade por “Fabi”, tinha aproximadamente 23 anos, e era envolvido com o tráfico de drogas.

Essa é a principal linha de investigação da polícia sobre o crime. Na semana passada um primo da vítima foi morto, também pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Acredita-se que esteja ocorrendo uma disputa pelo tráfico na localidade.

Este é o quinto homicídio em Itambé em 2017. Segundo a PM todos envolvidos com a marginalidade. A Delegacia de polícia do município seguirá com as investigações.