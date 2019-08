Itambé se compromete em solução conjunta para a destinação do lixo

Representantes dos Ministérios Públicos de Pernambuco e da Paraíba se reuniram na última sexta-feira (16) com os prefeitos de Itambé (PE), Pedras de Fogo e Juripiranga (PB) para debater possíveis soluções conjuntas para a destinação dos resíduos sólidos. A conversa interestadual se justifica pelo fato de as povoações urbanas serem praticamente unificadas, já que a divisa entre os Estados de Pernambuco e da Paraíba se resume passa pelo meio de uma rua entre as cidades de Itambé e Pedra de Fogo e entre o distrito de Ibiranga (PE) e a cidade de Juripiranga.

“O município de Itambé já firmou um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) com o MPPE a fim de dar a destinação adequada ao seu lixo, que seria transportado para Recife. A proposta apresentada nessa reunião é que os municípios se associem para custear a construção de unidades de gerenciamento de resíduos sólidos, compartilhando ações de educação ambiental e a implantação de associações de coleta seletiva, por exemplo”, ressaltou a promotora de Justiça de Itambé, Janine Brandão Morais.

No caso da sede do município de Itambé, a proposta seria a criação de uma unidade específica para receber os resíduos da cidade, com a construção de um equipamento semelhante do lado paraibano. Já no caso do distrito de Ibiranga, que pertence a Itambé, seria firmado um convênio para que o lixo fosse descartado no estado vizinho.

Os promotores de Justiça Raniere Dantas e José Farias, do MPPB, apresentaram os projetos de unidades de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, destacando as vantagens da criação desta unidade para o município e para os catadores de material reciclável.