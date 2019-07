ITAMBÉ// Sem ter onde morar e em busca de emprego, homem dorme no Aeroporto do Recife há sete anos

Sem emprego, ele não tinha família na cidade, já que os irmãos que tem, assim como ele, decidiram tentar a vida fora de sua terra natal. Um mudou-se para o Rio de Janeiro e a outra, para Santa Catarina.

No Recife, o conselho que ele recebeu foi o de ficar no aeroporto, enquanto não tinha onde viver. O motivo foi a insegurança, já que o terminal aéreo funciona 24 horas por dia e há policiamento. Apesar disso, Seu Zeca não deixou de ser vítima da violência.

“Roubaram um sapato meu novinho. Tirei do pé quando cheguei e cochilei. Quando vi, meu sapato tinha sido levado. Se tivessem levado a mala, eu tinha me acabado. O último recurso que tenho é minha documentação”, afirma.

No aeroporto, Seu Zeca dorme sentado em um dos bancos do saguão de embarque, com uma toalha sobre a cabeça. Nas madrugadas de espera pelos voos, ele, com sua mala estrategicamente trancada com cadeados, passa despercebido entre os passageiros do terminal aéreo. Ele acorda cedo, por volta das 5h, e sai à procura de oportunidade, seja um trabalho ou mesmo uma refeição.

“Logo quando comecei a dormir aqui, algumas pessoas me perseguiam, me acordavam. Eu tirava por menos, para não arrumar problemas. Uma vez, um rapaz me deu R$ 2 e um vigia veio me tirar daqui, dizer que não podia. Até que me disseram que eu podia ficar aqui e ninguém mexeria comigo. Eu penso ‘vocês podiam estar olhando os ladrões, mas olham logo para mim, que não fiz nada'”, diz Zeca.

Na situação em que se encontra, Seu Zeca conta com a solidariedade de muita gente que passa pela sua vida. “Algumas pessoas me ajudam, me dão um trocadinho, e eu consigo alguns ‘bicos’. Para tomar banho, vou na rodoviária [na Zona Oeste do Recife]. Pago R$ 3 por três minutos. Uma mulher lava minhas roupas por R$ 10, toda semana”, afirma.

O banco em que Seu Zeca costuma dormir não foi escolhido por acaso. Fica em frente à saída que dá acesso à passarela que liga o terminal à Estação Aeroporto. “Eu pego o metrô e saio pelo mundo. Vou para os terminais e ando por Camaragibe, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu e por aí vai. Tudo isso entregando currículo, buscando uma oportunidade”, declara. Sobre a família, ele conta que foi casado e que tem dois filhos, mas não os conhece porque se separou da ex-esposa muito cedo. “Eu só sei que eles moram em Água Fria [Zona Norte do Recife]. É um rapaz e uma moça, que é deficiente. Eu não vou procurar ninguém agora, porque não quero dar desgosto a eles. Quem é que quer ver um pai nessa situação? Prefiro aguardar e batalhar”, diz. Solidariedade A história de Seu Zeca foi descoberta pelo jovem Leonardo Victor, de 19 anos de idade. Ele publicou uma foto nas redes sociais e a história comoveu milhares de pessoas. A postagem mostrava o currículo de José e pedia ajuda para o homem.