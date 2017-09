Itaquitinga e Itambé recebem espetáculo gratuito de Mateus e Catirina

Com o objetivo de difundir e demonstrar a força da cultura popular, o casal mais divertido da cena pernambucana, Mateus e Catirina, está realizando um circuito de apresentações gratuitas pelo interior do estado. Nos próximos dias 21 e 22 será a vez dos municípios da Mata Norte, Itaquitinga e Itambé, de receber o espetáculo 25 Anos de Munganga.

Incentivado pelo Funcultura, o projeto irá circular ainda pelas regiões da Mata Sul, Agreste e Sertão, mostrando aos cidadãos dessas localidades a desmitificação desses personagens que estão presentes em diversas manifestações da cultura do estado como o maracatu, bumba meu boi, cavalo marinho, entre outros e são vistos circulando nos quatros cantos de Pernambuco.

A grande novidade desta circulação, é que as apresentações podem acontecer em escolas da rede pública, extensões universitárias, bibliotecas e pontos de cultura, onde dessa forma promove o encontro com o ambiente educacional e contribuí para uma vivencia harmônica, acessibilizando à cultura e formação de novas plateias, inclusive com interprete de libras e áudio discrição, ampliando o acesso dos cidadãos aos bens culturais.

Interpretado pelos atores Ivan Leite e José Brito e dirigido por Alberto Braynner, a encenação apresenta com muita graça os 25 anos de relacionamento de Mateus e Catirina. Mateus, muito “matreiro”, tenta ludibriar a Catirina. Já ela, por sua vez, tenta também dar a volta nele, num jogo de empurra-empurra onde o casal lava a roupa suja ali na frente e no meio de todos, com discussões sobre suas vidas, direitos e deveres, responsabilidades e tudo inerente a vida de uma casal.

É uma verdadeira terapia de casal exposta ao público, que, inclusive, participa do espetáculo, interferindo diretamente no desenrolar da peça, opinando e escolhendo quem está certo ou errado, deixando ainda mais engraçada e confusa a vida desses personagens cheios de gestos, caras e bocas. Toda essa diversão se desenrola com uma boa dose de humor, leve, engraçado, divertido, sem palavras de baixo calão e com o propósito de divertir e relaxar todos os presentes.

No inicio de setembro, o espetáculo participou do I Festival de Teatro Terra das Águas, em São Benedito do Sul, recebendo as nove indicações, sendo para figurino, Iluminação, Sonoplastia, Maquiagem, Cenografia, Ator Coadjuvante, Ator, Direção e Espetáculo e dois prêmios de Melhor Maquiagem e Melhor Ator para José Brito.

Serviço:

Espetáculo: Mateus e Catirina em 25 Anos de Munganga

21 de setembro – às 14h/ EREM Profº Denival José Rodrigues de Melo – Centro de Itaquitinga

22 de setembro – às 14h/EREM Frei Orlando – Planalto / Itambé