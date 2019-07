Itaquitinga recebe o 5º Encontro de Mestres de Maracatu da Zona da Mata Norte 

Com a proposta de ouvir e também festejar mestres de maracatus atuantes na cultura da região, debatendo temas relacionados à tradição, acontece no próximo sábado (06) o 5º Encontro de Mestres de Maracatus da Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O evento será iniciado às 20:00 Hs, e as 22:00 Hs tem a apresentação dos mestres de maracatu no centro da cidade sendo aberto ao público interessado em participar.

Composto por roda de diálogos, a programação também incluirá apresentações de danças e toadas com os mestres participantes. Nesta edição, serão homenageados , representantes da nossa cultura popular e brincantes do folguedo na Mata Norte.

Segundo mestre André de Lica, organizador do encontro, os participantes e o público presente terão uma noite movida pela forma que a tradição é celebrada nos terreiros. ‘’O encontro visa lembrar mestres que fizeram e fazem a cultura dos maracatus em toda a Mata Norte, de maneira que o encontro possa ser iniciado na noite do sábado e só terminar com o raiar do dia, deixando a empolgação do ritmo e das danças tomarem conta desta 5º edição”, explicou.

“Já confirmaram presença mais de 20 mestres e esperamos que eles possam se confraternizar e expor para o público toda a beleza de suas representações”, destacou o mestre André de Lica.

Nessa 5º Edição será homenageado o Mestre Veronildo (Mestre do Maracatu Cambinda Brasileira), (Mestre Zé Flor fundador do do Maracatu Leãozinho de Itaquitinga), Sr. Jaime Viana (Fundador do Maracatu Cambinda Estrela de Itaquitinga).

Realização: Mestre André de Lica e Ver. Iran Martins

Informações: 081- 9 9291-1728