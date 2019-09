IV ANIMACINE acontece em três cidades com programação extensa

O Festival de Animação do Agreste – ANIMACINE, além da difusão e formação, é um espaço de preservação e memória do cinema de animação de Pernambuco. O evento acontece de 1 a 5 de outubro nas cidades de Gravatá, Bezerros e Caruaru, com exibição de curtas, longas, exposições e debates, sob o olhar da preservação do acervo audiovisual pernambucano, especialmente da produção de cinema de animação.

“Realizar a quarta edição do ANIMACINE em 2019 não é apenas um ato de resistência, mas também uma faísca de esperança do cinema enquanto transformação social. Sem patrocínios, mas com uma rede de queridos parceiros, conseguimos realizar o projeto mais uma vez”, explica o patrimônio vivo Lula Gonzaga, idealizador do Festival.

Essa rede é materializada nas parcerias com realizadores, produtores, UFPE – Centro Acadêmico do Agreste, Armazém da Criatividade, Festival Stop Motion Our Fest da Argentina e o Múmia de Minas Gerais.

Sob o olhar atento da preservação, o Festival lança para toda a comunidade, o projeto técnico denominado “Documentação Museológica do Museu de Cinema de Animação Lula Gonzaga (MUCA)”, produzido com incentivo do Governo de Pernambuco, através do Funcultura.

O documentário tem o objetivo de inventariar e catalogar o acervo deste espaço dedicado à animação que guarda peças, desenhos, filmes e equipamentos que contam a história da animação pernambucana e nacional.

“O cinema é a porta de entrada para valorizar nossa história, o cinema de animação, além do filme deixa uma série de artefatos como o story board, os cenários, os objetos que estão espalhado entre os realizados, nesse sentido o MUCA se propõe em receber e expor a toda a comunidade essa produção”, pontua o coordenador do Festival, Tiago Delácio.

Nesta edição, o ANIMACINE vai homenagear o cineasta, Wilson Lazaretti que vem para a estreia em Pernambuco do seu longa-metragem “História antes da uma história” que apresenta a jornada humana de forma inquietante e criativa.

Outra presença importante neste Festival é a exibição do premiadíssimo longa “Tito e os pássaros” que trata da história de um menino, Tito, que se lança na missão de salvar o mundo de uma epidemia incomum, no Armazém da Criatividade, em Caruaru, com a presença do diretor André Catoto que também vem para o lançamento da exposição dos desenhos originais de seu curta denominado @DiSexta, no MUCA, em Gravatá.

Confira a programação completa do IV ANIMACINE:

BEZERROS

Local: Escola Técnica Estadual de Bezerros

R. José Pereira de Mendonça, 164 – Lot. Santo Amaro II

Terça-feira (1/10)

16h – Mostra Internacional Mestre J. Borges

CARUARU

Local: Armazem da Criatividade

BR 104, KM 62 – Nova Caruaru

Quarta-feira (2/10)

14h – Mostra Nacional Mestre Vitalino

15h – Longa: História antes de uma história, de Wilson Lazaretti

17h – Debate com o diretor Wilson Lazaretti

Quinta-feira (3/10)

14h – Mostra Latino-americana Simón Bolívar

15h – Longa: Tito e os pássaros, de Gustavo Steinberg / André Catoto / Gabriel Bitar

17h – Debate com o diretor André Catoto

GRAVATÁ

Local: MUCA – Museu de Cinema de Animação Lula Gonzaga

Rua Taciano Gomes Melo Nº 03 – Bairro Porta Florada

Sexta-feira (4/10)

15h – Lançamento Exposição @DiSexta + Exibição do Curta, com a presença do diretor André Catoto

16h – Coquetel

Sábado (5/10)

10h – Mostra Formação Mestre Lula Gonzaga

11h – Apresentação do projeto: Documentação Museológica do MUCA – Museu de Cinema de Animação Lula Gonzaga, com a museóloga Rosélia Rocha e o professor Marcos Buccini

13h – Almoço de encerramento e confraternização

Foto: Reprodução