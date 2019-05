Jardim de Diana é um dos pontos turísticos de Évora, em Portugal

O Voz do Planalto celebra o convênio com o Jornal Diário do Sul, de Portugal, como um de seus parceiros no Brasil para intercâmbio de conteúdos. Dando continuidade a troca de informações entre os dois países conheça nessa publicação o Jardim de Diana de Évora.

O local fica bem no centro de interesse cultural da cidade. No prolongamento de um largo, de seu nome Largo do Conde de Vila Flor, e em verdadeira harmonia com o Templo Romano, o Jardim Diana é o local perfeito para terminar, ou iniciar, um passeio turístico por esta bela cidade de Évora.

Parece que este jardim é precisamente o que faltava aqui, um pedaço de terra com árvores, um pouco de relva e flores para ajudar a compor o ar puro do Alentejo. No topo do monte, bem perto, encontrará uma verdadeira mostra do patrimônio da cidade e da Humanidade.

Assista o vídeo produzido pela equipe do Jornal Diário do Sul sobre o Jardim de Diana.