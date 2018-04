Jeep inscreve estudantes de 21 cursos para 60 vagas de estágio

Estudantes de 21 cursos de graduação podem se inscrever, até 30 de abril, no programa de estágio da Jeep em Pernambuco. As 60 vagas disponíveis são distribuídas entre a fábrica da Jeep, em Goiana, no Grande Recife; a FCA Autopeças, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana; e o Centro de Engenharia, no Bairro do Recife, no Centro da capital. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet.