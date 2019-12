Jogador limoeirense é novo reforço do Salgueiro

O jogador Limoeirense Raimundo Júnior, filho de Raimundo guarda do Banco do Brasil e ex-jogador do Centro Limoeirense, é o novo contratado do Salgueiro.

O jogador anunciou sua ida ao Carcará por meio de uma Rede Social, onde o mesmo fez uma postagem em agradecimento. Recentemente Raimundo estava disputando o Pernambucano da Série A2 pela equipe do Decisão, onde foi campeão Pernambucano da segunda divisão.

Ele também passou por diversos clubes de Pernambuco e o Altos da Paraíba. Uma das equipes que ele se destacou foi o Porto de Caruaru e de lá despontou para outros clubes. Com sua ida para o Salgueiro, o craque Limoeirense vai participar da maior competição do estado que é o Campeonato Pernambucano da Primeira Divisão.

A ida de Raimundinho (como é chamado pelos amigos) para o Salgueiro foi motivo de muita comemoração entre seus familiares, amigos e admiradores do futebol arte que o atleta pratica.

Fonte: Blog Coisa da Vida

Foto: Reprodução