Jorge Petribu recebe prêmio como empresário destaque no Nordeste

O Diretor Presidente do Grupo Petribu, Jorge Petribu, recebeu do presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, a Comenda Banco do Nordeste de Desenvolvimento Regional como o empresário destaque no Nordeste. A entrega do título aconteceu na última sexta- feira (19), em Fortaleza, no Ceará. A direção do Banco do Nordeste prestou a homenagem ao empresário pela sua “relevante contribuição com a promoção do desenvolvimento sustentável do Nordeste brasileiro”.

“Apesar de todas as adversidades, de todo o aperto financeiro, de toda a queda de produtividade agrícola que a seca nos impôs, sempre nos mantivemos firmes nos princípios de honestidade e trabalho. Então vamos continuar fazendo o correto, o melhor, mesmo que a natureza continue a nos desafiar”, ressaltou o Diretor Presidente do Grupo Petribu, Jorge Petribu.

Durante a cerimônia, foram homenageadas outras personalidades. Na categoria Político-institucional, foram reconhecidos o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, representada pelo assessor especial Danilo Forte. O trabalho do professor alagoano Krerley Irraciel Martins Oliveira foi reconhecido na categoria Acadêmica.

O evento marcou também a abertura do XXV Fórum BNB de Desenvolvimento, que celebra os 67 anos da instituição.