Jovem de 18 anos é morta com golpes de faca e tiro em São Lourenço da Mata

Uma jovem de 18 anos foi assassinada, na manhã desta segunda-feira (21), em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Gabriela Maria Ferreira, de acordo com informações da Polícia Militar, levou golpes de faca e um tiro.

O crime ocorreu por volta das 7h, no distrito de Matriz da Luz. O local do assassinato é uma área de canavial. Segundo informações preliminares, a vítima levou três facadas no pescoço e um tiro na cabeça.