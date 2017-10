Jovem de 18 anos é preso sob suspeita de matar mulher com mais de 100 facadas em Nazaré da Mata

Um jovem de 18 anos foi preso nesta segunda-feira (9) sob a suspeita de assassinar a facadas uma dona de casa de 45 anos no município de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O crime ocorreu no sábado (7) e, de acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de ter dado mais de 100 golpes de faca na vítima.

A vítima foi encontrada com várias perfurações do corpo na manhã do sábado (7), em Nazaré da Mata, distante 65 quilômetros do Recife. De acordo com informações repassadas no domingo (8) pela delegacia do município, havia cortes nos braços, na cabeça e no tórax da mulher.