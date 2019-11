Jovem de 18 anos morre após passar mal durante prova do Enem em Olinda

Uma estudante de 18 anos morreu depois de passar mal durante as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em uma escola no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. O caso ocorreu no domingo (10), último dia do exame, e foi divulgado nesta terça-feira (12) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).