Jovem de Lagoa de Itaenga desaparecido é encontrado morto no Cabo de Santo Agostinho

Acontece na manhã desta quarta- feira (31) no Colégio João Vieira Bezerra, de Lagoa de Itaenga, o velório de Romildo César Gomes, 31 anos, que estava desaparecido desde à tarde do último domingo (28). O sepultamento será às 9hs, no Cemitério da Saudade.

A Polícia Militar localizou o corpo da vítima na manhã da última terça- feira (30), na Praia de Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho.

Segundo informações, Romildo havia saído de sua residência em Lagoa de Itaenga conduzindo uma motocicleta com destino a Carpina, onde participaria de uma festa. No entanto, no caminho ele sofreu um acidente e havia ligado para familiares informando. Na conversa o jovem explicou que estava bem e que retornaria para casa. No entanto, não manteve mais contato.

Romildo era uma pessoa querida na cidade e o crime comoveu os moradores.