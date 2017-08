Jovem de Macaparana faz campanha para compra de medicamento de R$ 11.233,73

Wellington Douglas Serafim da Silva, 22 anos, é morador do Distrito de Piraúa, na Zona Rural de Macaparana. O jovem é portador de insuficiência renal crônica e após um ano e um mês em hemodiálise recebeu um transplante de rins, porém, o doador tem o vírus CMV positivo e negativo o que aumenta as chances de uma infecção por esse vírus, que pode levar a rejeição do órgão transplantado.

O jovem encontra- se internado com suspeita do vírus. Assim que ele tiver alta precisará tomar o remédio Valcyte, que vai deixar o organismo de Douglas inativo o vírus pelo menos nesse período mais crítico do transplante. O jovem precisa de três caixas de Valcyte, que custa R$ 11.233.73 cada uma, o que corresponde a R$33.699. A família resolveu fazer uma campanha com o objetivo de adquirir o tratamento.

Para Ajudar

Doações – Banco do Brasil

Agência – 1345-5

Conta-corrente/Poupança – 20099-9

Outras informações pelo (81) 99764-5729 (whats App da noiva de Douglas) ou (83) 98609-1832 (Danyelle)