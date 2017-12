Jovem é morto e outro fica ferido em Paudalho

A Polícia Militar registrou na tarde da última terça-feira (26), um homicídio e uma tentativa de homicídio na rodovia PE-027, próximo a comunidade de Chã de Conselho, no município de Paudalho. Jeferson Francisco da Silva, 18 anos, conduzia uma motocicleta, 50 cilindradas, e Jorge Augusto Ribeiro de França, 23 anos, estava na garupa, quando dois homens, não identificados, passaram a efetuar os disparos de arma de fogo contra eles. Jeferson morreu no local e Jorge foi levado para o Hospital Geral de Paudalho e em seguida foi encaminhado para o Hospital da Restauração, no Recife.

A 45ª Delegacia de Polícia de Paudalho realizará as investigações do crime.