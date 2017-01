JOVEM É PRESA TRAFICANDO DROGAS EM LAGOA DO CARRO

Na cidade de Lagoa do Carro agentes da equipe Malhas da Lei do 2° Batalhão da Polícia Militar, no último fim de semana, abordaram um possível ponto de tráfico de drogas.

Ao realizar diligências em uma localidade conhecida como “Favelinha”, dois indivíduos fugiram, ao perceber a aproximação do policiamento. De acordo com os policiais, um correu para o interior de uma residência e outro escapou em direção a um matagal, efetuando disparos de arma de fogo contra o efetivo, que reagiu aos disparos.

Segundo os PMs, dentro do imóvel conseguiram apreender a jovem Jeniffer Vitória da Silva, de 20 anos de idade. Ao ser indagada sobre o possível envolvimento com drogas, ela alegou ter em depósito um tablete de maconha, pesando aproximadamente 710 gramas da droga. Segundo Jeniffer, ele vendia os entorpecentes juntamente com o indivíduo identificado como Moises Lucena dos Santos, o qual não foi localizado pelo efetivo.

Os policiais contaram ainda que, além da quantidade de maconha, foram encontrados com ela 14 refis de ceda para cigarro, R$ 35, em espécie e um cachimbo artesanal para uso de drogas.

Diante dos fatos, Jeniffer Vitória, juntamente com o material apreendido, foi apresentada na 50° Delegacia de Polícia de Nazaré da Mata, onde foi autuada em flagrante delito incurso nas penas de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico.