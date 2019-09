Jovem presta queixa contra o prefeito de Limoeiro por agressão física; polícia investiga

Em relato enviado para o WhatsApp da TV Globo, Eduarda conta que havia duas caminhonetes juntas na fila de saída do local, uma branca e uma preta. Ela diz ter ido primeiro no veículo de cor preta para cobrar o estacionamento e relata como foi o diálogo com o motorista: “Moço, olhe aqui, deu R$ 10 o seu estacionamento. E do outro também deu R$ 10. Aí ele fez assim: ‘Não vou pagar, não. Quem vai pagar é o prefeito'”.

Segundo Eduarda, ela não sabia que no carro de trás, a caminhonete branca, estava o prefeito da cidade, pois não era moradora em Limoeiro e estava na feira apenas a trabalho. Ela conta que, ao chegar no carro branco para fazer a cobrança, o prefeito se recusou a pagar.

“Dei ‘boa tarde’, ele me deu ‘boa tarde’ normal e botou a mão nas minhas costas. Ele disse: ‘moça, eu não vou pagar, não, que sou o prefeito'”, conta.

Em seguida, Eduarda falou com o supervisor para avisar da resposta do João Luís Ferreira Filho, que teria afirmado a ela que, se outras pessoas estavam estacionando e pagando, o prefeito precisaria fazer o mesmo. A jovem voltou, então, para falar com o prefeito, próximo ao portão de saída dos carros.

“Eu disse assim: ‘prefeito, o senhor tem que pagar porque eu estou recebendo ordens aqui’. Aí ele disse: ‘eu não vou pagar, não, porque todo ano é essa palhaçada’. E nisso ele já foi pisando no meu pé. Aí eu disse assim: ‘olha o meu pé’. Ele tirou. E nisso ele fechou a mão e deu nas minhas costas”, diz Eduarda.

Ainda de acordo com ela, as pessoas que estavam acompanhando João Luís Ferreira Filho na Exposição de Animais o retiraram do local. Eduarda disse ter procurado os policiais militares que trabalhavam na feira para relatar a agressão, mas, quando voltou, o prefeito já havia saído do local.

Também segundo Eduarda, funcionários da prefeitura de Limoeiro pediram para conversar sobre o ocorrido, mas ela decidiu ir à delegacia do município prestar queixa contra o prefeito.

Resposta da prefeitura