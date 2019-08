Jovem que teve couro cabeludo arrancado em kart receberá transplante de pele das costas

O reimplante foi feito no atendimento de emergência. Os médicos conseguiram recuperar e reimplantar 80% da área atingida. Após o reimplante, Débora ainda passou por outra cirurgia para a retirada de trombos que surgiram.

No domingo (18), Débora deixou o Hospital da Restauração e foi transferida em um avião particular de pequeno porte para Ribeirão Preto. A aeronave pousou no Aeroporto Leite Lopes no fim da tardee uma ambulância levou a jovem até o Hospital Especializado, onde ela segue internada na UTI.

A assessoria do Walmart informou que desde o acidente tem prestado todo o suporte necessário à Débora. Tanto o transporte dela, quanto do noivo, de Recife para Ribeirão Preto, assim como o tratamento médico particular, estão sendo custeados pela empresa.