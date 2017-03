Tentativa de homicídio em Lagoa de Itaenga

Foi registrada uma tentativa de homicídio no centro do município de Lagoa de Itaenga, na noite desta quarta- feira (08). Paulo Cristino da Silva, Paulinho, 21 anos, foi alvejado no braço direito por dois homens desconhecidos em uma motocicleta, de placa não anotada.

A vítima deu entrada no hospital local e em seguida foi encaminhado para o Hospital Belarmino Correia, em Goiana. Segundo informações da Polícia Militar Paulo Cristino é ex presidiário e está em liberdade condicional. Foram realizadas buscas na área, mas sem êxito.

A DP de Lagoa de Itaenga investigará a ocorrência.