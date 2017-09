Jovens morrem eletrocutados em acidente de trabalho em Carpina

Um acidente de trabalho resultou na morte de dois jovens e outro ficou ferido na manhã desta quinta- feira (31), no município de Carpina. O fato aconteceu em um terreno baldio, localizado às margens da rodovia na BR-408, no Bairro Novo.

Os jovens realizavam a manutenção em um outdoor quando o andaime utilizado encostou na rede elétrica e eles receberam a descarga. As vítimas fatais foram identificadas como Jeferson David da Silva Alves, 17 anos, e Wagner Nascimento Santos Miranda, 29 anos. Romário Melo da Silva, idade não informada, foi levado para o Hospital Ermírio Coutinho, em Nazaré da Mata, e em seguida transferido para o Hospital da Restauração, no Recife. As vítimas não usavam equipamentos de proteção pessoal.

A 45ª delegacia de Polícia Civil de Carpina investigará o fato.