Jovens são assassinados em Aliança e Paudalho

Os municípios de Aliança e Paudalho registraram homicídios de jovens, nesta quarta- feira (21).

O primeiro crime aconteceu no Engenho Cangaú, em Aliança. Samuel Francisco da Silva, de 23 anos, apresentava um disparo de arma de fogo na testa e várias perfurações de faca pelo corpo. Segundo familiares o mesmo era usuário de drogas.

Em Paudalho, o corpo de Henrique José Dantas de Paula, também de 23 anos, foi encontrado dentro de um carro, na comunidade de Piracirica, na Zona Rural do município. O jovem foi alvejado por cinco disparos de arma de fogo, sendo três na cabeça, um no rosto e outro no tórax. Familiares não souberam informar a motivação para o crime.

Os crimes serão investigados pelas delegacias de cada município.