Juízes do Trabalho visitam estudantes de Passira e Lagoa do Itaenga

As cidades de Lagoa de Itaenga e Passira recebem, nesta segunda-feira (4), a caravana do Programa Trabalho, Justiça e Cidadania (TJC). Os juízes do trabalho participando de um bate-papo e respondem às dúvidas dos estudantes das escolas Estadual Cônego Fernando Passos, em Passira, e de Referência em Ensino Médio Tristão Ferreira Bessa, em Lagoa do Itaenga.

O TJC é um programa que leva orientação a jovens alunos da rede pública sobre seus direitos e deveres no mundo trabalho e também sobre cidadania. Ao longo de mais de dez anos, já atendeu cerca de 60 mil alunos. Em 2017, iniciou a interiorização das ações, visitando unidades do Agreste e da Zona da Mata.

Até o final do ano chegará também ao Sertão. A partir de um convênio firmado com a Universidade de Pernambuco (UPE) de Arcoverde, o programa irá abordar o combate a trabalho escravo com alunos do ensino superior do município e também com estudantes de uma escola municipal.

A diretora de Cidadania e Direitos Humanos da Amatra VI, Luciana Conforti, explica que a expansão do programa é uma meta a ser perseguida por seus organizadores, de modo a levar conhecimento e reflexão sobre questões envolvendo direitos humanos e do trabalho e cidadania a um número cada vez maior de jovens.

Em Passira, a visita começa às 9h, com apresentações culturais organizadas pelos estudantes. A caravana estará em Lagoa do Itaenga, às 14hs, com a presença de representantes da Secretaria Estadual de Educação.

O TJC é um programa da Associação Nacional de Magistrados do Trabalho (Anamatra), desenvolvido em Pernambuco pela Amatra VI, com apoio de diversas instituições, entre elas o Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região (TRT-PE).