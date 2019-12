Justiça Eleitoral lança novo Portal das Eleições

Produzido pela Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Portal das Eleições reúne as principais informações e serviços para o eleitor – tudo acessível em alguns cliques. De audiências públicas a eleições suplementares, sem esquecer a biometria, estatísticas, legislação e mesários, entre outros serviços. Todo o conteúdo será atualizado constantemente, de acordo com a proximidade do período eleitoral, estando prevista desde já a inclusão de conteúdos destinados a mesários e servidores da Justiça Eleitoral.

A assessora-chefe de Comunicação do TSE, Ana Cristina Rosa, explica que o novo site comportará temas selecionados e direcionados aos eleitores e, num segundo momento, a mesários e servidores.

“A equipe de gestão do site fará a seleção criteriosa do conteúdo que deve entrar no Portal das Eleições, seguindo, por exemplo, o que diz o calendário eleitoral. Além de uma parte visual mais atrativa, nós focamos em um material com uma linguagem mais direta e objetiva. A ideia é facilitar a busca de informações por parte do eleitor e de quem trabalha na eleição”, disse Ana Cristina.

Navegação

Para acessar o Portal, basta digitar o endereço www.justicaeleitoral.jus.br/eleicoes ou, na página do TSE, clicar no banner Portal das Eleições, localizado em uma faixa de cards coloridos na parte central da página inicial.

A navegação é simples e intuitiva, organizada no formato conhecido como one page.

Serviços

Acesso fácil e rápido a uma série de serviços importantes para o eleitor, especialmente em período pré-eleitoral.

Eleições suplementares

Eleições acontecem o tempo todo, e a maioria das pessoas não sabe. Um mapa do Brasil informa quantas, quando e em quais municípios as eleições suplementares acontecem.

Legislação eleitoral

Uma pesquisa permite acesso direto a toda a legislação. O eleitor só precisa digitar e buscar a norma de interesse.

Vídeos

Nada como um bom vídeo para passar informação de um jeito leve e direto, pois o Portal traz alguns vídeos produzidos pela equipe de Rádio e TV da Ascom do TSE, apresentando assuntos como regularização de título, fiscalização no pleito e diferença entre eleições gerais e municipais.

Visual

Identidade visual da logo das Eleições 2020, que destaca a importância do diálogo e da diversidade para a democracia. A logomarca irá compor as peças publicitárias da Justiça Eleitoral sobre as Eleições Municipais de 2020 e tem a proposta de transmitir ao eleitor a força de sua escolha nas urnas, a mensagem principal da marca é #SeuVotoTemPoder.

A logo, lançado a pouco menos de um ano do próximo pleito, é formada por diversas caixas de diálogos sobrepostas que remetem à pluralidade de ideias e ao conceito de que todos podem chegar a uma convergência por meio da conversa e da troca de informações.

A assessora-chefe de Comunicação (Ascom) do TSE, Ana Cristina Rosa, que participou do processo de desenvolvimento da marca, explica que as caixas de diálogo, cada uma de uma cor, também fazem referência à diversidade da sociedade brasileira, que, durante as eleições, expressa sua vontade por meio do voto.