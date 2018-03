Justiça Eleitoral realiza plantão da biometria em Carpina e Lagoa do Carro

Os eleitores de 21 cidades pernambucanas têm até o dia 27 de março para realizar o recadastramento biométrico. Estão nesta lista Carpina e Lagoa do Carro. Devido o prazo o Cartório Eleitoral da 20ª Zona, que compreende essas duas cidades, ampliou o atendimento e está neste mês de março também trabalhando em regime de plantão, aos sábados. Assim, nos dias 03, 10, 17 e 24 de março, das 7h às 12h, os eleitores podem procurar o atendimento que será feito por ordem de chegada.

Em Carpina, o Cartório Eleitoral está localizado a Rua Jornal Voz do Planalto, e em Lagoa do Carro, o serviço funciona em um posto de atendimento no prédio da Secretaria de Agricultura, no centro da cidade.

Quem não efetuar o recadastramento poderá sofrer restrições no CPF, perder benefícios de programas sociais a exemplo do Bolsa Família, deixar de obter matrículas em instituições de ensino, ser impedido de tomar posse em cargo público, deixar de obter ou renovar passaportes, entre outros.

O chefe do Cartório Eleitoral da 20ª Zona, Zeildo Mendes, explica que o prazo não será prorrogado. O agendamento pode ser realizado através do site do Tribunal Regional Eleitoral (TER), no link http://www.tre-pe.jus.br/eleitor/biometria-2017-2018. O usuário fornece os dados pessoais como nome, CPF ou Título, telefone e escolhe o dia e horário para o atendimento.