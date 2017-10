Justiça Federal alerta para novo golpe envolvendo ameaça de corte de energia elétrica em PE

Durante a ligação, o golpista chega a passar um número de telefone, caso a vítima esteja duvidando do contato. Porém, esse número pertence a um cúmplice, que se encarrega de confirmar as falsas informações.

Em nota, a Justiça informa que a 4ª Vara só trata de casos criminais e que não tem nenhuma relação com corte de energia elétrica. Reforça que o oficial pode até ligar, mas que, quando adota esse procedimento, passa o número do mandado e do processo para que o consumidor possa conferir.