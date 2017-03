Justiça Federal condena envolvidos em esquema que desviou R$ 60 mil do INSS em Limoeiro

A Justiça Federal condenou, após pedido do Ministério Público Federal em Pernambuco (MPF-PE), dois envolvidos em fraude contra o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), cometida na agência da cidade de Limoeiro, no Agreste do estado. O crime consistiu na emissão de documentos falsos utilizados pela esposa de um presidiário para obter auxílio-reclusão indevidamente. Ao todo, foram concedidos irregularmente R$ 60 mil. A condenação foi divulgada pelo MPF nesta terça-feira (28).

Na época do crime, cometido em 2010, um dos envolvidos era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, responsável por falsificar os documentos. A outra pessoa era servidora pública na agência, que inseriu no sistema os dados falsos contidos nos documentos. Além desse caso, a funcionária também é investigada em dois inquéritos policiais pela concessão indevida de benefícios previdenciários e inserção de dados falsos no sistema do órgão.