Justiça libera provisoriamente o Vereador Tota Barreto

O vereador carpinense Antônio Carlos Guerra Barreto, conhecido popularmente como Tota Barreto (PSB), teve seu pedido de pedido de liberdade provisória concedido pelo juiz da Vara Criminal do município de Carpina, Rildo Vieira Silva, nesta quarta- feira (22). O político foi preso no dia 30 de novembro de 2016 na operação Caça Fantasma, da Polícia Civil, juntamente com outras 8 pessoas. José Wellington Galdino Ferreira, que também permanecia preso, teve seu pedido de liberdade provisória autorizado.

A Operação Caça Fantasmas investiga pessoas que praticaram os crimes de Peculato, apropriação, Estelionato, Falsificação de Documento Público e Associação Criminosa, com atuação na Câmara de Vereadores do município de Carpina, desde o ano de 2013, tendo como principal alvo o vereador Tota Barreto, que foi presidente da referida Câmara entre os anos de 2013 e 2014.

Ao sair do presídio de Lagoa do Carro, o vereador foi recebido por centenas de eleitores, amigos e familiares. Tota veio com a comitiva caminhando até o centro da cidade. No local, ele agradeceu o apoio que vem recebendo. Nas redes sociais foram compartilhados vários vídeos registrando esse momento e centenas de comentários solidários a Tota Barreto. O político foi reeleito ao cargo de vereador de Carpina na última eleição.