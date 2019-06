Kátia Cilene agita Forrotel em Carpina

A frente de um legado que revolucionou a história do forró, a cantora Kátia Cilene faz show neste domingo (9), no tradicional evento “Forrotel”, em Carpina (PE). A festa em clima junino conta ainda com shows de Deivinho Sanfoneiro e Rosimar Lima. O evento será realizado no Clube de Campo Planalto e marca o inicio das comemorações juninas na mata norte de Pernambuco.

Com agenda cheia no São João, a cantora leva para os shows canções juninas como “Olha Pro Céu” de Luiz Gonzaga, além dos clássicos de sua carreira “Meu Vaqueiro, Meu Peão”, “Noite Fria” e “Tatuagem”.

Em carreiro solo desde 2016, Kátia se consolida ainda mais no forró eletrônico com novas roupagens e parcerias com novos hits e participações especiais se reinventando cada vez mais e com parcerias de sucessos com grandes artistas de destaque no país como Simone e Simaria, e Aldair Playboy.

Serviço

Forrotel

Data: 09 de Junho

Local: Clube de Campo Planalto

Informações, ingressos, e mesas antecipadas ligue: (81) 99818-1491

Kátia Cilene na WEB

Instagram: https://www.instagram.com/katia_cilene/

Facebook: https://www.facebook.com/katiacileneoficial/

Foto: Reprodução