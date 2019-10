LAGOA DE ITAENGA// Diretor de transporte e servidores fazem farra em ônibus escolar

Um ônibus de transporte escolar da Prefeitura de Lagoa de Itaenga, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi usado para uma farra na praia, no último domingo (27). Estavam no veículo, que seguiu para Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, o diretor de transportes, Rodrigo Adriano Gomes, e outros servidores, flagrados em vídeo enviado ao WhattsApp.

Diante da repercussão da farra no ônibus de transporte escolar, a prefeitura determinou, nesta segunda-feira (28), o afastamento do diretor de transporte. Por meio de nota, a administração municipal informou que abriu um inquérito administrativo para apurar os fatos e “punir os responsáveis”.

Na nota, o poder público diz que constatou a “irresponsabilidade do funcionário responsável pelo transporte do município em autorizar a utilização do ônibus da educação, por parte dos próprios funcionários”. No comunicado, a prefeitura pede desculpas e trata do caso como “um ato isolado e irresponsável”.

Por telefone, a prefeita de Lagoa de Itaenga, Graça Arruda, conhecida como Graça do Moinho (PSB), garantiu ao G1 que tomou providências. “Já demiti ele do cargo”, declarou. A chefe do Executivo afirmou que os ônibus de transporte escolar só podem sair da garagem, nos fins de semana, para eventos, como as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Os ônibus escolares ficam na garagem durante o fim de semana, porque só saem de segunda a sexta, para levar as crianças na escola”, disse.

Também por telefone, Rodrigo Adriano Gomes disse ao G1, nesta segunda, que não acreditava que a viagem para a praia provocaria “tanta confusão” como causou na cidade.

“Achei que não tinha nada de errado. Não falei com a prefeita antes. Mas já tinham liberado o ônibus para outras atividades, como ir para igreja”, declarou.

Questionado sobre a demissão, Rodrigo Adriano disse que a prefeita tinha ligado para ele na manhã desta segunda. “Ela disse que iria apurar os fatos. Se ela me demitiu, vou acatar a decisão dela”, disse.

Rodrigo se apresentou como motorista efetivo da prefeitura e justificou que a ideia da viagem para a praia partiu de outros funcionários públicos. “O pessoal chamou para a gente viajar. Para colocar o papo em dia”, comentou.

Sobre o uso de bebidas alcoólicas, ele afirmou que “ninguém levou bebida para a praia”. Rodrigo Adriano afirmou que os amigos ”compraram muita comida e refrigerante”.

“Uma parte do pessoal comprou a cerveja lá, trouxe no ônibus, e veio bebendo na volta, no fim de tarde”, disse.

No cargo desde o início da atual administração, em 2017, o secretário de transporte que foi afastado pela prefeita disse que no município “qualquer coisa” provoca confusão. “É política”, afirmou.

Vídeo

Assista o vídeo https://globoplay.globo.com/v/8041385/

O vídeo mostra poucos minutos da farra no ônibus escolar. Adriano, de boné e camisa verde, e os amigos seguram latas de cerveja e fazem uma batucada, usando a tampa da caixa térmica, onde eram guardadas latas de bebidas

Em um trecho do vídeo, os homens jogam cerveja uns nos outros. Um dos integrantes do grupo cai e quebra a caixa térmica de isopor. Outro homem aparece jogando a água que estava em um recipiente azul.

No fim do vídeo, os amigos pegam mais latas de cerveja que estavam no que sobrou da caixa térmica de isopor, que tinha sido destruída pouco antes.