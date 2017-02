LAGOA DE ITAENGA// Prisões em flagrante de porte ilegal de armas e falsidade ideológica

Um Operação Conjunta com a Polícia Civil de Lagoa de Itaenga, coordenado pelo Delegado Marcos Roberto da Silva, e apoio do Delegado João Gaspar, e os Policiais Militares de Lagoa de Itaenga, resultou na prisão de dois homens por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica.

Nesta segunda- feira (13), o efetivo fazia diligências na Granja Lazer, zona rural de Lagoa de Itaenga, no intuito de localizar Maria Xavier da Silva, 61 anos, desaparecida na zona rural de Feira Nova desde que seu companheiro foi assassinado, e também para localizar a pessoa de “Tei ou burro”, o qual tem Mandato de Busca e Apreensão (MBA) em aberto . Na varanda estava Jefferson Pinheiro dos Santos, armado com um revólver municiado, e dentro da residência Leidson José Nascimento da Silva, também portanto um revólver municiado, junto com um jet loader com mais cinco munições, e uma toca ninja.

Leidson José foi apreendido com um RG falso em nome de Elison José nascimento Silva com número de RG de Lindinalva Batista Silva Filha. Ambos foram autuados em flagrante e serão apresentados em audiência de custódia em Nazaré da Mata.