Lagoa de Itaenga realiza o espetáculo “Paixão de Cristo: O Musical”

Baseado na história mais conhecida do mundo, a vida e morte de Jesus Cristo ganhará influência urbana e será musicalizada no espetáculo Paixão de Cristo – O Musical, encenada pela terceira vez por bailarinos, músicos, cantores e atores profissionais e amadores. A apresentação será realiza de 18 a 20 de abril, às 19h30, na Praça Maria Aurora, centro da cidade. Tem realização do coletivo Arautos de Teatro e da Ello 3 Promoções e Eventos, com apoio da prefeitura de Lagoa de Itaenga, da Fundarpe, Secretaria de Cultura – Governo de Pernambuco.

O espetáculo tem duração de 50min e pretende emocionar. “ Este ano estamos estreando junto com a Orquestra Sinfonia na Lagoa, composta por crianças e adolescentes, e também com um grupo de jovens percussionistas. Essa união dos coletivos tem criado um movimento cultural forte, que dá visibilidade a uma geração de artistas talentosos, gerando também renda aos pequenos empreendimentos comerciais locais”, conta Henrique Lee, diretor do espetáculo.

Outra novidade deste ano é que o espetáculo será apresentado na língua brasileira de sinais. “Uma oportunidade de tornar o espetáculo cada vez mais acessível à população, fazendo inclusão das pessoas com deficiência auditiva”, considera.

Sobre o coletivo

Formado por adolescentes e jovens, o coletivo Arautos de Teatro vem atuando com musicais e atividades artísticas em Lagoa de Itaenga, Zona da Mata Norte de Pernambuco, desde 2017. O grupo é conhecido pelos populares musicais da Paixão de Cristo e Arautos da Luz, encenado anualmente no período natalino.

Ficha técnica:

Realização: Coletivo Arautos de Teatro e Ello 3 Promoções e Eventos

Texto, figurino e direção plástica: Fábio Santana

Produção e direção cênica: Henrique Lee

Coreografia: Jaime Vasconcelos

Maestro: China

Costura: Nalva

Direção de produção: Cristiane Mendes

Assistentes de produção: Amy, Danúbia Nascimento, Hélio e Walice Silva.