LAGOA DE ITAENGA// Seleção de atores e cantores para o Musical Paixão de Cristo

A prefeitura de Lagoa de Itaenga, por meio da secretaria de Juventude, Esporte e Cultura, abriu inscrições para cantores, dançarinos e atores que desejam participar do casting do Musical Paixão de Cristo. Serão selecionados 25 artistas, que serão dirigidos pelo produtor artístico Fábio Santana, diretor de juventude da cidade.

A inscrição é gratuita e deve ser feita até o dia 30 de janeiro, no site da prefeitura www.itaenga.pe.gov.br . As audições serão realizadas no dia 6 de fevereiro, em local que será informado aos inscritos. Os participantes terão garantidos transporte e alimentação durante os ensaios, que serão realizados no município.

Baseado na história mais conhecida do mundo, a vida e morte de Jesus Cristo ganhará influência urbana e será musicalizada no Musical Paixão de Cristo, encenada por bailarinos, músicos, cantores e atores profissionais e amadores. De acordo com Fábio Santana, “a proposta é de fazer algo exclusivo da trama da Paixão de Cristo, musicalizando, trazendo elementos urbanos, do antepassado ainda presente, com muita emoção e arte”, disse.

Outro objetivo da montagem é envolver a juventude do município, e de municípios vizinhos, como formação de público e estímulo aos jovens. ” A população ainda se pergunta o porquê de tanta violência. A falta de medidas preventivas são essenciais nesse combate, e a arte sempre proporcionou a socialização, a criação e formação cidadã, em especial com os jovens”, contou Fábio Santana.