Lagoa do Carro festeja 28 anos de Emancipação Política

A cidade de Lagoa do Carro, na Zona da Mata, comemora nesta terça- feira (1º) 22 anos de Emancipação Política. A programação festiva iniciou às 7h30 com o tradicional hasteamento dos Pavilhões na sede da Prefeitura. A tarde, a partir das 15h, tem o tradicional Desfile dos Militares, Fanfarras e Escolas do município, de cidades vizinhas.

Lagoa do Carro foi emancipada da cidade de Carpina em 1 de outubro de 1991, por meio da Lei Estadual N º10619. O nome do município teve origem na história de que um carro de bois teria caído em uma lagoa.

Lagoa do Carro se destaca por manter a tradição da confecção dos tapetes artesanais e abrigar o Museu da Cachaça, considerado o maior museu particular de cachaças do Brasil, e tem como proprietário o empresário José Moisés de Moura. Além de outros atrativos turísticos naturais.