Lagoa do Carro promove 1° Feira de Agricultura Familiar e Economia Solidária

A Prefeitura de Lagoa do Carro através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente em parceria com o Consórcio de municípios da Mata Norte e Agreste Setorial (Comanas)e o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realizam em nossa município a 1° Feira de Agricultura Familiar e Economia Solidária com produtos do campo das mais diversas regiões do Estado.

A feira acontece no dia 23 de Setembro a partir das 14h na Praça Manoel Barbosa e contará com a participações de cooperativas, associações e entidades agrícolas que irão ofertar os mais diversos produtos oriundos da produção rural, alem de artesanatos e comidas típicas regionais.