Lagoa do Carro promove 1ª Corrida e Caminhada da Lagoa

O município de Lagoa do Carro promove no próximo dia 04 de junho a 1ª Corrida e Caminhada da Lagoa. As inscrições seguem até o dia 30 de maio, e custam R$20,00 e 1Kg de alimento não perecível ou a taxa de R$25,00, na Óptica Novo Olhar, Carla do Pastel e Central Calçados.

A competição acontece no dia 04 de junho e a concentração será as 6hs, na Praça da Soledade, em frente a igreja Católica, com largada prevista para às 8hs.

Premiações em dinheiro e troféus para os 3 primeiros colocados dos 5 Km e 9 Km para atletas local e geral. Medalhas de participação para todos os inscritos que concluírem os respectivos percursos. A realização e organização é da Equipe Corredores de Lagoa do Carro em parceria com a Prefeitura Municipal.