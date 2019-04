Lagoa do Carro promove formação para microempreendedores

A Prefeitura de Lagoa do Carro, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente, em parceria com o Sebrae e a Sala do Empreendedor, promove a Semana do Micro Empreendedor Individual (MEI). O evento acontece no período de 13 à 17 de Maio, com oficinas na Escola Gonçalves Guerra,a partir das 18hs. A inscrição custa R$ 20,00.

Na programação estão previstas seis oficinas para a gestão do empreendimento. A proposta do evento é ofertar aos microempreendedores a oportunidade de fazer a sua empresa e seu empreendimento crescer e atrair novos clientes. O evento também é destinado para aqueles que pretendem começar seu negócio.