Lagoa do Carro promove Jornada Turística e Cultural  

A tradicional Terra do Tapete promove no período de 21 a 27 de Agosto a V Jornada da Cultura e do Turismo. A programação traz uma série de atividades para enaltecer os pontos turísticos e as tradições culturais da cidade.

O público poderá participar ainda de várias oficinas sobre educação patrimonial, audiovisual, poesia e artesanato. Destaque para as apresentações da Orquestra Sinfônica de Feira Nova, da Orquestra de Flautas, Coral e Metais de Lagoa do Carro e da Orquestra Sinfônica de Passira.

O evento conta ainda com as apresentações de espetáculos teatrais, do grupo de dança e teatro Pernambucart’s de Recife com o ritmo Carimbó, bem como exibições de seções do Cinema pelo Sesc, chá literário, sarau poético, palestras, shows artísticos e encontro de violeiros.

Está previsto ainda para o dia 26 um desfile com a coleção de moda ‘Tapetes de Lagoa – MirEllas’, produzido pelo Centro de Mulheres Urbanas e Rurais de Lagoa do Carro e Carpina, que faz homenagem a fisioterapeuta Mirella de Sena, assassinada em abril deste ano, no Recife. Haverá ainda um ação de protesto sobre a violência contra a mulher.

O município de Lagoa do Carro se destaca pela produção de tapete e pelo Museu da Cachaça que atraem turistas a nível internacional. Outro diferencial da cidade é a tradição religiosa através da devoção a Nossa Senhora da Soledade e a gastronomia.

confira a programação completa