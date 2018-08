Lagoa do Carro promove VI Jornada da Cultura e Turismo

A cidade de Lagoa do Carro participa no próximo final de semana da VI Jornada da Cultura e Turismo, durantes os dias 17 á 19 de agosto, na praça Manuel Barbosa.

Com uma programação voltada para toda a família a jornada vai trazer movimentos culturais, programas da cidade como a Escola de Música Encantos da Lagoa e o Grupo de Idosos Viver Mais, desfile de modas, tapeçaria, grupos e espetáculos de teatro, cinema e muito mais.

A realização da VI Jornada da Cultura e Turismo é da Prefeitura de Lagoa do Carro, através da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Serviço Social do Comercio (Sesc)

Confira a programação completa:

17/08

17h Apresentação da Escola de Música Encantos daLagoa

18h Desfile de Moda Tapetes da Lagoa

19h Sarau Estudantil (apresentação das escolas Rede Municipal)

20:30h Quadrilha Viver mais

18/08

17h Espetáculo de Taetro: Sebastiana e Severina

18h Exibição de cinema

19:30h Forró Paixão Dividida

21h Cantores do rádio (Lara Sales)

19/08

17h Contadores de história: Grupo Tapete Voador

18h Os Saltimbancos

19h Exibição de cinema

21h Coco de roda com Adiel Luna

As apresentações das 17h e 18h dos dias 18 e 19/08 são infantis.