Lagoa do Carro promove VII jornada da Cultura e Turismo

A tradicional Terra do Tapete promove no período de 19 a 25 de Agosto a 7ª Jornada da Cultura e do Turismo. A programação traz uma série de atividades para enaltecer os pontos turísticos e as tradições culturais da cidade.

O público poderá participar ainda de várias oficinas sobre xilogravura, moda e cerâmica, por exemplo. Destaque para o curso de Teatro e a aula espetáculo com Assisão e Cabras de Lampião.

O evento conta ainda com as apresentações de espetáculos culturais do maracatu de baque Souto Leão Formoso e do cavalo marinho de Aliança, bem como exibições de seções do Cinema na Praça Manoel Barbosa, shows artísticos, entre outras atrações.

O município de Lagoa do Carro se destaca pela produção de tapete e pelo Museu da Cachaça que atraem turistas a nível internacional. Outro diferencial da cidade é a tradição religiosa através da devoção a Nossa Senhora da Soledade e a gastronomia.

Confira a programação completa da 7ª Jornada do Turismo e Cultura de Lagoa do Carro:

19 e 20/08– Início do Curso de Teatro Local: Clube nacional Hora: 08h30 às 10h30 e 14h às 16h

19/08 e 20/08/2019- Oficina de Cerâmica LocalL: Secretaria de Cultura e Turismo e Desporto Hora: 08h30 às 10h e 14h às 16h

20 e 21/08- Cinema NA RUA Local: Praça Manoel Barbosa Hora: 19h

20, 23 e 24/08– Oficina de Moda Local: – Clube Nacional Hora: 19h às 21h

21/08– Aula espetáculo- Assisão e Cabras de Lampião Local: Quadra da Escola Ailton Barbosa Hora: 14h30min

22 e 23/08– Oficina de Abayomi Local: Comunidade Quilombola Barro Preto Hora: 14h às 16h

22 e 23/08- Oficina de Xilogravura Local: Secretaria de Cultura e Turismo Hora: 08h30 às 10h30 e 14h às 16h

22/08- Chá Literário – Premiação do V LITURARTE Local: Clube Nacional Hora: 19h

23/08– Ninha Santos e Bons do Brega LocaL: Praça da Soledade Hora: 19h30

25/08- Apresentação do Maracatu de Baque Solto Leão Dourado- 13h

Apresentação de Cavalo Marinho Boi do Canavial de Aliança 15h

Apresentação de LULINHA às 16h

Apresentação de Ivanildo Santos às 18h

Local: Praça da Soledade