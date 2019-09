Lagoa do Carro realiza 2ª Feira de Jovens Empreendedores

A Prefeitura de Lagoa do Carro em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-PE), apresentam a a 2ª Feira JEPP – Jovens Empreendedores Primeiros Passos com os alunos do 5º ao 9º ano da rede municipal de ensino.

A feira é a culminância de um trabalho sobre empreendedorismo e atende as escolas de ensino fundamental, anos iniciais e finais, e incentiva a mudança de comportamento e fomenta uma visão empreendedora nos alunos e também o nosso município se destaca como a unica cidade da Mata Norte a realizar a feira com apoio do Sebrae.

Este ano a feira acontece nos dias 24 e 25 de Setembro, a partir das 14h na praça da soledade com mais de 30 estandes, onde os alunos irão comercializar e vender seus produtos, a abertura oficial é no dia 24 às 09h na Escola Jorge Camelo.