Lagoa do Carro realiza emissão de Carteira de Trabalho

A Prefeitura de Lagoa do Carro, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, está disponibilizando a emissão de Carteira Profissional de Trabalho.

Os interessados devem procurar à secretaria de segunda a quinta- feira, a partir das 7h30 até às 13h, e nas sextas-feiras, a partir das 10hs, é realizada a entrega do documento.

Para a emissão é necessário levar certidão de nascimento ou casamento, CPF, RG, comprovante de residência e título de eleitor. Para a segunda via é preciso apresentar o número do documento ou a primeira via e em caso de perda ou roubo é necessário levar o Boletim de Ocorrência.