Lagoa do Carro recebe a Comissão Itinerante da Mulher

A caravana da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) chega à sétima edição, com audiência pública em Lagoa do Carro, Zona da Mata Norte, nesta quinta-feira (24). O evento ocorre em parceria com a Prefeitura Municipal, no Clube Nacional, a partir das 14h, e terá a luta contra a violência contra a mulher e o feminicídio como foco.

“As ações da Comissão Itinerante da Mulher aproximam a Alepe das pernambucanas. Com isso, o parlamento passa a enxergar mais de perto os anseios e necessidades das cidadãs”, afirma a presidente do colegiado desde 2015, Simone Santana. De acordo com a parlamentar, o tema escolhido dialoga com o crescente interesse da população em discutir e ajudar a efetivar as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado.

Além do debate acerca do tema central, haverá oportunidade para a livre manifestação da plateia a respeito dos demais assuntos e demandas relacionados aos direitos das mulheres.

Itinerário

O cronograma da Comissão Itinerante da Mulher contempla os municípios vencedores do Prêmio Prefeitura Amiga da Mulher, condecoração anual desenvolvida pela Alepe. Todo mês de março, são premiadas quatro gestões municipais (uma de cada macrorregião do Estado) que se destacam por suas ações voltadas para a mulher.

No total, já existem 21 prefeituras vencedoras das edições de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Os municípios que já foram contemplados são: Jaboatão dos Guararapes, Condado, Caruaru, Petrolândia, Ipojuca, Garanhuns, Barreiros, Serra Talhada, Cabrobó, Bonito, Vitória de Santo Antão, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Lagoa do Carro (vencedora em 2017, na gestão de Judite Botafogo), Santa Cruz do Capibaribe, Parnamirim, Arcoverde, Palmares e Ilha de Itamaracá.