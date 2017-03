Lagoa do Carro selecionado para o Prêmio Prefeitura Amiga das Mulheres

Lagoa do Carro está entre os municípios de Pernambuco agraciados com o Prêmio Prefeitura Amiga das Mulheres. A honraria reconhece gestões de cidades, das quatro regiões do Estado, que melhor desenvolvem políticas voltadas para a população feminina. A comissão julgadora se reuniu, nesta quinta (16), para eleger os municípios vencedores da edição 2017. As escolhas serão encaminhadas para homologação da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, e devem ser confirmadas até o próximo dia 22.

Os municípios escolhidos foram: Lagoa do Carro (Mata Norte, Cabo de Santo Agostinho (Região Metropolitana do Recife), Santa Cruz do Capibaribe (Agreste), e Parnamirim (Sertão).

Além dos vencedores, também foram indicados este ano Águas Belas, Itaíba, João Alfredo e Orobó, no Agreste; e Jaqueira, na Zona da Mata. A definição dos agraciados levou em conta a condução de projetos voltados à saúde da mulher, ao enfrentamento da violência de gênero e à elevação da escolaridade das moradoras. Também foi considerada a quantidade de cargos do alto escalão ocupados por mulheres no Executivo da cidade.

Este último critério, explicou a presidente da comissão julgadora, deputada Simone Santana (PSB), contou pontos importantes para a escolha de Lagoa do Carro. “Das nove secretarias do município, seis estão a cargo de mulheres, e isso é muito positivo”, disse a socialista, que também preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alepe.

Outras iniciativas de cidades eleitas para a premiação que mereceram destaque foram a criação de um órgão de assistência judicial – neste caso, também em Lagoa do Carro -, dedicado à população feminina, e a implantação pela Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, de um sistema de informação que compartilha, entre órgãos da administração pública, dados a respeito das políticas de gênero da gestão municipal.

“O prêmio tem estimulado as cidades de Pernambuco a reservar orçamento para ações destinadas às munícipes, e a tendência é que isso se fortaleça cada vez mais”, avaliou a secretária executiva de Políticas para as Mulheres da Secretaria Estadual da Mulher, em exercício, Márcia Aguiar, membro da comissão julgadora. O grupo também é composto pelas deputadas Socorro Pimentel (PSL) e Terezinha Nunes (PDSB), bem como pelas gestoras da Secretaria Estadual da Mulher Beatriz Vidal e Bianca Rocha.