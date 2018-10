Lagoa do Carro vai receber a Semana Global de Empreendedorismo

Em novembro, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae, realizará a Semana Global de Empreendedorismo, SGE, em todo o país. Em Lagoa do Carro as atividades acontecerão na primeira quinzena do mês. Palestras e fóruns serão realizados entre os dias 05 a 09 de novembro na escola Gonçalves Guerra.

A temática do evento é Empreendedorismo Jovem – A Hora é Agora. O foco é mostrar que o empreendedor é o protagonista das mudanças, seja no que se refere a empreendedorismo jovem, social, inovador ou feminino.

Confira a Programação:

05/11/2018 das 19h às 21h – Palestra Como se tornar um Microempreendedor Individual

06/11/2018 das 18h às 22h – Oficina Sei clicar

07/11/2018 das 18h às 22h – Oficina Sei Crescer

08/11/2018 das 18h às 22h – Oficina Sei Planejar

09/11/2018 das 18h às 22h – Oficina Sei Formar Preço

As inscrições são gratuitas

Informações: 0800 570 0800/ ( 81) 3621-3855/ (81) 99454-7895