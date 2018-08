Lagoa do Carro vivencia Semana da Pessoa com Deficiência

Segue até a próxima sexta- feira (31) a Semana da Pessoa com Deficiência em Lagoa do Carro. Com o tema Educação Inclusiva, Escola para todos, desde a última segunda- feira (27), estão sendo oferecidas diversas atividades. A realização é da Prefeitura de Lagoa do Carro junto com a Secretaria de Educação e o Núcleo de Educação Especial.

A cerimonia de abertura aconteceu na Escola Jorge Camelo e contou com a presença de diretores das escolas do município, representantes das Secretarias de Desenvolvimento Social e Cidadania, Educação e Saúde, além da presença da escritora e poetisa, Márcia Magda, representado a União Carpinense de Escritores e Artistas (UCEA), da cidade de Carpina, Coral do curso de Libras Eu Amo Libra, A banda de Pífano Mestre Vitalino, apresentação de estudantes locais, além das escolas Joaquim Olavo de Carpina e a Escola Municipal Joaquim Canuto de Araújo, da cidade de Tracunhaém. Logo após a abertura os estudantes seguiram em uma caminhada até a Academia da Saúde.

Na última terça- feira (28), a programação contou com palestras na Escola Aílton Barbosa com os alunos especiais, sobre Orientação Sexual e Educação Inclusiva , Aferição de Pressão e Terapia Ocupacional tudo ministrado pelas equipes de Educação, CAPS (Centro de Atenção Psico Social) Viver Bem referência em saúde mental do Estado, da Policlínica , PSE, Vigilância em saúde e da equipe do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família).