Lagoa do Itaenga recebe campanha do Alerta Celular pela SDS

A Secretaria de Defesa Social (SDS), por meio do 2º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Nazaré da Mata, realiza nesta sexta- feira (23), na cidade de Lagoa de Itaenga o cadastramento de aparelhos no Programa “Alerta Celular” . O objetivo é inserir a numeração do Identificador Internacional de Dispositivo Móvel (Imei), que é uma série de códigos numéricos que todo aparelho possui com registro na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), no programa da SDS, além dos dados pessoais do proprietário do aparelho.

A campanha do Alerta Celular acontece na Praça São Sebastião, no horário das 8hs as 15hs. Na ocasião a equipe estará repassando informações para a população sobre essa iniciativa e realizando os cadastramentos.

Entenda como funciona o Alerta Celular-