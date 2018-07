Lançado selo comemorativo do centenário da Diocese de Nazaré

Um selo personalizado em comemoração aos ‘100 Anos de Vida e Missão’ da Diocese de Nazaré foi lançado domingo, 01 de julho, no Centro Pastoral Dom Manoel Lisboa, em Carpina (PE). A cerimônia aconteceu, às 10h, durante o jubileu diocesano da Obra das Vocações Sacerdotais (OVS), que reuniu cerca de 1.500 pessoas, entre sócios e zeladores, de todas as paróquias da Diocese. Estavam presentes, também, o Bispo de Nazaré Dom Francisco Lucena, alguns padres, seminaristas e uma comitiva dos Correios.

O selo postal é uma alternativa de divulgação e eternização da imagem nele contida; além de ser uma fonte de pesquisa, entretenimento, investimento e cultura que percorrerá o mundo todo. Grandes personalidades, fatos históricos, instituições são temáticas eternizadas por meio do selo postal brasileiro, desde 1843. “E hoje, por meio deste importante veículo de comunicação, homenageamos os 100 anos desta importante representação da Igreja Católica do nosso Estado”, declarou o cerimonial Alex, em seu discurso inicial.

sessão solene começou com a leitura de um breve histórico da Diocese centenária proferida pelo seminarista Romário José da Silva. Em seguida, composta a mesa, a Superintendente dos Correios Deyse Ferraz fez uma alocução, partilhando da alegria dos Correios em celebrar e integrar a história da Igreja de Nazaré nas comemorações do seu centenário.

“É um orgulho para nós, que fazemos parte dos Correios em Pernambuco, participarmos desta cerimônia dos 100 anos desta Diocese, representação do Corpo de Cristo na terra, e que, inspirada no exemplo e na missão de Jesus, tem exercido seu ministério de proclamação da Boa Nova do Evangelho. É motivo de muita alegria celebrar uma ocasião tão emblemática com um selo postal. A história da Diocese ganha mais um capítulo com este selo que estamos lançando hoje”, declarou.

Em seus agradecimentos, Dom Lucena falou da alegria pela realização de mais um evento alusivo ao centenário de criação da Diocese de Nazaré, e citou tantos outros que já aconteceram; reforçando o convite para a grande celebração dos 100 anos no dia 05 de agosto, na Praça da Catedral, em Nazaré da Mata (PE). Após a cerimônia, o bispo diocesano presidiu a Missa de encerramento do encontrão da OVS, concelebrada pelos padres Marisaldo Barbosa (Reitor do Seminário Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos) e Elias Roque (Assessor Diocesano da OVS).

O encontro diocesano da Obra das Vocações Sacerdotais acontece, anualmente, sempre na Festa de São Pedro e São Paulo Apóstolos. O diferencial deste ano foi a inserção do evento no calendário comemorativo do centenário da Diocese. As caravanas foram acolhidas, às 08h, com um momento de louvor animado pelo ministério de música da Paróquia de Nossa Senhora do Desterro de Itambé (PE). Em seguida, os seminaristas conduziram um momento de Adoração ao Santíssimo Sacramento, juntamente com o Pe. Elias Roque.

Segundo o coordenador diocesano da OVS, Severino Ramos, a proposta do encontro é congregar, num momento de partilha e espiritualidade, todos os zeladores e sócios que colaboram com a manutenção das vocações sacerdotais nos dois seminários da Diocese. O coordenador declara que eles demonstram, concretamente, o seu amor por Jesus Eucarístico, cooperando com a formação de novos padres.

“Atualmente, contamos com 37 seminaristas no seminário maior, e outros nove no menor. Tudo isso é mantido pela generosidade e orações dessas pessoas, que são uma graça e uma providência de Deus para a nossa Diocese. É um grande exército, que desempenha um trabalho muito importante para a Igreja de Nazaré, tanto na manutenção das despesas dos dois seminários como na formação acadêmica e pastoral dos seminaristas”, explicou.

O coordenador da OVS faz questão de ressaltar que o trabalho dos zeladores e sócios é importante não apenas na dimensão material, mas também pelo encontro pessoal que esses colaboradores têm com Deus ao contemplarem os frutos de suas orações e doações. Neste Ano Jubilar, por exemplo, foram ordenados seis novos padres para a Igreja de Nazaré. Resultado de todo esse trabalho desenvolvido pela Obra das Vocações Sacerdotais.

Durante o evento, foram entregues diplomas de ‘Benfeitor’ a mais de 80 novos zeladores, que aderiram a proposta de rezar e cuidar das vocações sacerdotais desta Igreja Particular. Mais um presente para a Diocese de Nazaré, neste Ano Jubilar do seu centenário.