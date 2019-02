Lançamento da segunda edição do livro infantil “O Barreiro Encantado”

Durante a infância, a leitura é considerada uma das garantias para a formação de futuros cidadãos, sempre que a palavra e a arte se incorporem de maneira natural na atividade mental e emocional das crianças.

O contato prematuro com a palavra, em todas as suas possibilidades expressivas, é a chave do conhecimento, supõe a abertura ao mundo dos afetos, à criatividade; é o alimento emocional fundamental para a construção do ser humano.

O livro é um resultado de dez anos de um projeto de arte educação que atende crianças na faixa etária de 06 a 12 anos de idade com déficit de aprendizagem, dificuldades na escrita e leitura.

Aos sábados o respectivo coletivo de crianças se aproxima desta temática objetivando estimular a leitura através da contação de história na forma teatralizada, tendo em vista que o cerne da instituição cultural (Centro de Criação Galpão das Artes) é o segmento das Artes Cênicas.

Agora em dezembro de 2019 a casa celebra 19 que abriu suas portas e o teatro dialoga com as questões voltadas ao patrimônio e a literatura conferindo-a as titularidades de Pontinho de Cultura, Ponto de Memória pelo MINC e IBRAM através de edital e processo seletivo nos anos de 2008 e 2013 respectivamente e Ponto Nacional de Cultura, no edital de Culturas Populares – Edição Selma do Coco, em novembro de 2018.

O projeto de leitura então iniciado pelo Centro de Criação Galpão das Artes há um bom tempo apostando na contação de histórias faz nascer O Barreiro Encantado em outubro de 2018.

A ideia não é perseguir uma carreira literária. Mais sim, uma contribuição no campo da memória e da cultura da infância bebendo na fonte das raízes da criança de cada um de nós.

Onde brincar também é contar uma história. E assim, aprimorando a oralidade disso tudo transcrevendo tais histórias para o papel, ou seja, transformando em livro.

Com tudo isso, objetivamos que as nossas crianças não sejam treinadas para serem perfeitas, e sim felizes acima de tudo. Criança gosta mesmo é de brincar. E ler é uma brincadeira muito séria que joga com memórias afetivas e de raízes de todos nós adultos. É necessário nos dias atuais incentivar às crianças substituírem o aparelho eletrônico que impunham na mão por um instrumento musical ou mesmo um livro.

As crianças precisam ser tratadas como crianças e só assim serão protegidas por todos nós adultos garantindo-lhes o direito já legitimado.

PROGRAMAÇÃO:

20 DE FEVEREIRO – QUARTA-FEIRA – 14h30– no INSTITUTO PADRE LUÍS CECCHIN – Rua Professora. Rivadávia B de Paula, 155 – Jose Fernandes Salsa, Limoeiro – PE.

Público alvo: crianças de 06 a 08 anos de idade que frequentam o Instituto Pe. Luís Cecchin. Na ocasião, 100 (cem) crianças receberão gratuitamente o livro na sua segunda edição.

Na ocasião, haverá o lançamento de um vídeo em animação sobre o livro, de responsabilidade de Arthur Magalhães e um quebra cabeça gigante de 12 doze peças com a motivação da capa do livro.

E uma roda de diálogo apresentará a obra com a presença do autor (Fábio André), A ilustradora (Rosélis Alves, artista plástica limoeirense).